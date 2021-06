In der zurückliegenden Woche (Kalenderwoche 25) wurden in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt 19.976 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 9.043 Impfungen auf das Impfzentrum in der Erlanger Sedanstraße oder einer der drei Außenstellen in Herzogenaurach, Höchstadt/Aisch bzw. Eckental. In Einrichtungen und Kliniken fanden 156 Impfungen statt. Zusätzlich wurden 10.777 Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis vorgenommen. Das teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

Somit wurden insgesamt seit Beginn (KW 53/2020) 238.841 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht. Insgesamt haben 100.328 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote mindestens eine Impfung: 54,9 %; Quote Zweitimpfung/vollständiger Schutz: 39,8 %). Hinzu kommen die Impfungen durch die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, wozu der Stadt Erlangen keine Zahlen vorliegen.

Die Stadt Erlangen betreibt das gemeinsame Impfzentrum für Erlangen (kreisfrei) und den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Es befindet sich in den Räumen des ehemaligen Intersport Eisert in Erlangen (Nägelsbach-/Sedanstraße). Im Landkreis Erlangen-Höchstadt gibt es drei Außenstellen. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/impfzentrum.