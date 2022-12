Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschieben sich die Abfuhrtermine der Restmüll- und Biotonnenleerung im Landkreis.

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mitteilt, fahren die Touren 2, 4, 6, 8 und 10 wie folgt:

Tour 2 am Dienstag, 27. Dezember,

Tour 4 am Mittwoch, 28. Dezember,

Tour 6 am Donnerstag, 29. Dezember,

Tour 8 am Freitag, 30. Dezember und

Tour 10 am Samstag, 31. Dezember.

Die Abholtermine der Papiertonne und Gelber Sack verändern sich nicht.

Wertstoffhöfe eingeschränkt geöffnet

Am Samstag, 24. Dezember sind die Wertstoffhöfe Baiersdorf, Eckental, Herzogenaurach, Medbach und Uttenreuth sowie die Umladestation in Erlangen geschlossen. Am Samstag, 31. Dezember haben die Wertstoffhöfe in Baiersdorf und Uttenreuth von 9 bis 12 Uhr, in Eckental von 8 bis 12 Uhr sowie die Umladestation in Erlangen von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)