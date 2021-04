Ein entlaufendes Kälbchen aus Möhrendorf hat sich mit der Polizei am Freitag (09.04.2021) ein kleines Verfolgungsrennen geliefert. Nachdem die Eigentümer zuvor vergeblich versucht hatten es einzufangen, wurden die Beamten nach Polizeiangaben um 14.00 Uhr mit eingeschaltet, als das Kälbchen auf der Hauptstraße in Möhrendorf in Richtung Autobahn lief. Anschließend flüchtete es auf die Wiesen zwischen Oberndorf und Regnitz in Richtung Erlangen.

Der Versuch, das Tier einzufangen misslang, da das Kalb, als es in die Enge getrieben wurde, kurzerhand beschloss, durch die Regnitz auf die andere Seite zu schwimmen. Dort galoppierte es bei der weiteren Verfolgung zwischen Regnitz und Autobahn umher, weshalb die Gefahr bestand, dass das Tier auf die Autobahn laufen würde. Als es am parallel zu Autobahn verlaufenden Radweg wieder in Richtung Möhrendorf rannte, konnte es durch den Streifenwagen eingeholt werden.

Ursache für Entkommen unklar

Das Kälbchen wollte sich jedoch nach wie vor nicht einfangen lassen und beschloss erneut durch die Regnitz die Flucht anzutreten und schwamm zurück auf die andere Seite. Dort konnte es schlussendlich, geschwächt von seinen sportlichen Aktivitäten, von dem Besitzer und etlichen Helfern eingefangen und gefesselt werden. Nachdem es sich mit seinem Schicksal abgefunden hatte, konnte es von seinem Besitzer unversehrt zurück in den Stall gebracht werden. Wie das Kälbchen aus dem Stall entkommen konnte, konnte nicht geklärt werden.