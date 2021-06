Auch in diesem Sommer gibt der Landkreis Erlangen-Höchstadt in Kooperation mit dem Kreisjugendring einen Ferienpass für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren heraus. Das teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit. Er ist von Mittwoch, 1. Juli bis Montag, 13. September 2021 gültig. Interessierte können den Pass ab Ende Juni 2021 über die Homepage des Kreisjugendrings unter www.kjr-erh.de/Jahresprogramm bestellen und auch bei einigen Gemeindeverwaltungen des Landkreises Erlangen-Höchstadt erwerben. Der Ferienpass kostet fünf Euro, für jedes dritte und weitere Kind einer Familie ab sechs Jahren ist er kostenlos.

Die kommunale Jugendarbeit des Landkreises habe wieder ein "abwechslungsreiches Programm geplant", heißt es. Auch wenn manches nur in reduzierter Form und ohne Tagesfahrten stattfinden könne, ließen sich mit dem Ferienpass viele Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten in der Region kostenlos oder zu vergünstigten Preisen besuchen, so die Behörde. Eine Übersicht und Informationen zu den Angeboten sind Ende Juni auf der Internetseite des Landkreises Erlangen-Höchstadt unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/ferienpass/ verfügbar.