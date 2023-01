Vergangenen Herbst konnten Radfahrerinnen und Radfahrer von September bis November wieder das Fahrradklima im Landkreis bewerten, wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mitteilt. Insgesamt sei die Beteiligung an der Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) im Landkreis im Vergleich zur letzten Befragung im Jahr 2020 um rund 30 Prozent gestiegen.

Im bayernweiten Vergleich aller Landkreise liegt der Landkreis Erlangen-Höchstadt mit 58 Teilnehmenden pro 10.000 Einwohner auf Platz 2 aller Landkreise hinter dem Landkreis Miesbach (61) und vor dem Landkreis München (48). Besonders hervorzuheben ist die Gemeinde Möhrendorf, welche bundesweit gemessen an der Teilnehmerzahl pro 10.000 Einwohner auf Rang drei und bayernweit auf Platz eins liegt.

Landrat Alexander Tritthart freut sich über die rege Teilnahme im Landkreis Erlangen-Höchstadt und dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die mitgemacht haben: „Der Landkreis Erlangen-Höchstadt arbeitet seit Langem kontinuierlich an der Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur. Es zeigt sich an der hohen Teilnahme die hohe Bedeutung des Themenfeldes Radverkehr im Landkreis Erlangen-Höchstadt“.

Radverkehrsbeauftragter Michael Förster ergänzt: „Ich freue mich nun auf die Ergebnisse der Auswertung im Frühjahr 2023, um diese auch in meine Arbeit mit einfließen zu lassen für die künftige Ausgestaltung der Maßnahmen zur Radverkehrsförderung im Landkreis“. Förster steht für Fragen und Anregungen rund um den Radverkehr telefonisch unter 09131 / 803 – 1277 sowie per E-Mail an Radverkehr@erlangen-hoechstadt.de gerne zur Verfügung.

ADFC-Fahrradklima-Test

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine bundesweite Online-Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und wird alle zwei Jahre durchgeführt. Er fand bereits zum zehnten Mal statt. Als Zufriedenheits-Index der Radfahrenden in Deutschland ist der Test die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Die Online-Umfrage bestand 2022 aus 27 gleichbleibenden Fragen sowie fünf Zusatzfragen, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielte. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.

