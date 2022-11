Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Schullandschaft des Landkreises ist der beschlossene Neubau des Emil-von-Behring Gymnasiums Spardorf. Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt berichtet, habe es zur Vorbereitung dieser bedeutenden Maßnahme einen europaweiten anonymen Architektur-Wettbewerb ausgeschrieben, dessen Ergebnis nun im Rahmen einer Ausstellung im Multifunktionsraum des Landratsamtes in Erlangen, Nägelsbachstraße 1 (Raum 0.28, Erdgeschoss) präsentiert wird.

Interessierte können die Ausstellung von Montag, 14. November bis Freitag, 9. Dezember an folgenden Tagen besuchen: In der ersten Woche (14.11. bis 18.11.2022) Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr, in der zweiten Woche (21.11. bis 25.11.2022) Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr, in der dritten Woche (28.11. bis 02.12.2022) Montag bis Mittwoch von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie in der vierten Woche (05.12. bis 09.12.2022) von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Wettbewerbsergebnis

Der erste Platz ging an das Architekturbüro Babler + Lodde Architekten Partnerschaft GmbH (Herzogenaurach). Das Modell zum Thema Wald als Fassadenstruktur überzeugte unter anderem mit einer Holz-Beton-Hybrid-Bauweise und hinsichtlich der Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen. Der zweite Platz ging an Gaus Architekten (Göppingen), der Dritte an Mosaik Architekten BDA (Hannover). Auf den vierten und fünften Plätzen überzeugten Löhle Neubauer Architekten BDA pmb (Augsburg) und Fritsch Tschaidse Architekten GmbH (München).

Bodamer Faber Architekten BDA PartGmbB (Stuttgart), stm architekten PartGmbB (Nürnberg) und LUDES Architekten - Ingenieure GmbH (Recklinghausen) erhielten je eine Anerkennung. Um dem hohen Anspruch an die Qualität der Planungsleistung gerecht zu werden, erfolgt mit den fünf Preisträgern ein vorgeschriebener Verfahrensschritt, ein sogenanntes VgV Verfahren, welches das Wettbewerbsergebnis berücksichtigt. Es ist geplant, den Auftrag an den Architekten in der diesjährigen Dezembersitzung des Kreistages zu vergeben.

Die Preisgerichtssitzung für diesen Planungs- und Realisierungswettbewerb fand im Emil-von-Behring Gymnasium Spardorf statt. Unter den Preisrichtern waren neben renommierten Fachpreisrichtern auch Landrat Alexander Tritthart, Kreisbaumeister Thomas Lux, Schulleiterin Nora Leykamm, Bürgermeister Andreas Wasielewski sowie Vertreterinnen und Vertreter des Kreistages.