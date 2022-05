Landkreis Erlangen-Höchstadt vor 44 Minuten

Straßensperrungen

Landkreis Erlangen-Höchstadt: Achtung Straßensperren - Behinderungen wegen Festen am Wochenende

Am Wochenende, 28. und 29. Mai 2022, finden in Kalchreuth und Spardorf Festumzüge und statt und in Zeckern wird Kirchweih gefeiert. Dafür werden verschiedene Straßen gesperrt.