Bereits am späten Mittwochnachmittag (1. Februar 2023) ist es in Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) zu einem kuriosen Diebstahl gekommen. Das teilte die Polizeiinspektion Erlangen-Land am Samstag mit.

Eine Zeitungszustellerin war zu Fuß im Bereich der Schützenstraße unterwegs, als sie ihren grauen Handwagen zurückließ, um Zeitungen in Briefkästen einzuwerfen. Als sie nach kurzer Zeit zum Abstellort zurückkehrte, waren die verbliebenen Zeitungen abgeladen und der Handwagen gestohlen worden.

Kreis Erlangen-Höchstadt: Zeitungswagen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Bei dem gesuchten Wagen handelt es sich um einen handelsüblichen Zeitungsroller in grauer Farbe mit zwei schwarzen Textiltaschen.

Mögliche Zeug*innen, die die Tat beobachtet oder den Wagen gefunden haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 09131/760 514 in Verbindungen zu setzen.

