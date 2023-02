Comedy-Größen aus Franken und Deutschland geben sich in Erlangen die Ehre

Direkt zum Jahresbeginn durften Erlanger*innen ein großes Jubiläum feiern, denn am 27.01.2023 stieg die 20. Ausgabe des legendären AntiStadl Festivals. Das sollte nur der Startschuss in ein kulturell ereignisreiches Jahr sein. Neben Lokalmatadoren aus den Bereichen Musik und Comedy beehren auch (inter-)national gefeierte Künstler die fränkische Hugenottenstadt. Wir zeigen dir, welche Veranstaltungshighlights du in Erlangen 2023 nicht verpassen solltest und wie du an die begehrten Tickets kommst.

Lizzy Aumeier - "Jetzt erst Recht!" - am 17.02.2023 auf der Theaterbühne fifty fifty in Erlangen

Die fränkische Kabarett-Legende hat die pandemiebedingte Auszeit genutzt, um ihre Gedanken über aktuelle gesellschaftliche Themen zu sammeln und zu beschreiben, wie das Leben während der von ihr betitelten "Coronastarre" voranschritt. Herausgekommen ist ein neues Bühnenprogramm mit dem Arbeitstitel "Jetzt erst Recht!".

Dieser lässt erahnen, dass Besucher komödiantische und musikalische Unterhaltung auf gewohnt hohem Niveau erwarten dürfen. Zusätzlich wird das fränkische Urgestein von Svetlana Klimova an Violine und Klavier begleitet.

Ort: Theaterbühne fifty fifty: Südliche Stadtmauer Str. 1, 91054 Erlangen

Datum: 17.02.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Ines Procter - "Verputzt" am 31.03.2023 auf der Theaterbühne fifty fifty in Erlangen

Als feste Größe der BR-Kultsendung "Fastnacht in Franken" hat sich Ines Procter in den letzten Jahren, um es in ihren Worten zu sagen, zum Publikumsliebling "geputzt". Die närrische Putzfraa ist auch abseits der närrischen Zeit als Kabarettistin aktiv und nimmt Probleme des Alltags in ihren Solo-Programmen gekonnt aufs Korn. "Verputzt" heißt das neue Bühnenprogramm, das sie am 31.03.2023 in Erlangen zum Besten gibt.

"Seit ich eine Tochter in der Pubertät habe, weiß ich, warum manche Tierarten ihre Jungen fressen!", lautet Ines Procters Fazit als zweifache Mutter. Zwischen Familie und Wahnsinn kann man schon einmal die Fassung verlieren. Ihr Rezept für einen kühlen Kopf und für die Überwindung der Alltagshürden: Humor. Und genau mit diesem möchte sie auch dir am 31.03.2023 einen Abend voller Skurrilitäten, Wortspielen und Spaß in fränkischer Mundart bereiten.

Ort: Theaterbühne fifty fifty: Südliche Stadtmauer Str. 1, 91054 Erlangen

Datum: 31.03.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Unter einem Dach-Festival am 05.05.2023 im E-Werk, Erlangen

15 Bands auf 5 Bühnen warten darauf, von Musikbegeisterten entdeckt zu werden - und das im wortwörtlichen Sinn. Das Organisationsteam präsentiert ihre liebsten Neuentdeckungen, die jederzeit durch die Decke gehen könnten. Bisher bestätigt wurden Conny, Shintey Beers, OK KID, Sharktank, Paula Caolina, Juli Gilde und Bilbao. Weitere Ankündigungen folgen.

Dementsprechend wird ein buntes Potpourri aus sämtlichen Musikrichtungen präsentiert. Genau richtig also, falls du dich für neue Musikrichtungen begeistern kannst. Der Name ist jedenfalls Programm, denn es werden alle Räumlichkeiten des E-Werks genutzt - sowohl indoor als auch Outdoor. Definitiv ein Festival der etwas anderen Art, das einen langen, abwechslungsreichen Konzertabend verspricht.

Ort: E-Werk, Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys am 13.07.2023, Kulturinsel Open-Air Wöhrmühle, Erlangen

Wer braucht schon an die Adria fahren, wenn man italienisches Lebensgefühl auch direkt an der Regnitz in Erlangen feiern kann? Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys versprühen mit ihrem durch den Sound der 80er Jahre angehauchten Italo-Schlager die Sehnsucht nach Sommerurlaub. Im Zuge ihrer Mille Grazie Sommer-Tour 2023 machen die Schlagerstars auch in Erlangen Halt, um auf dem Kulturinsel Open Air für Ekstase zu sorgen.

Ihre Karriere ging seit ihrem Debüt-Album "Greatest Hits" steil bergauf, mit Mille Grazie wurde kürzlich das zweite Werk veröffentlicht. Grund zum Bedanken gibt es jedenfalls, denn der Erfolg der Gruppe und ausverkaufte Konzerte sprechen für sich.

Ort: Kulturinsel Open Air, Wöhrmühle 6, 91056 Erlangen

Datum: 13.07.2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Sportfreunde Stiller am 16.07.2023, Kulturinsel Open-Air Wöhrmühle, Erlangen

Nachdem im November letzten Jahres das nunmehr achte Album der Sportfreunde Stiller erschienen ist, ist es höchste Zeit, das neue Liedgut live den Fans der Nation zu präsentieren. Das Dreigespann besingt die Vielfalt des Lebens in gewohnter Manier, ohne dabei kitschig zu werden. Eine der besten Gelegenheiten, die Kultband nach ihrer längeren Auszeit zu erleben, bietet das Kulturinsel Open-Air Wöhrmühle in Erlangen.

Dabei werden Klassiker wie "Ein Kompliment", "Ich Roque" oder "New York, Rio, Rosenheim" genauso zum Besten gegeben werden wie das ein oder andere neue Stück. Eines sollte jedoch sicher sein: Der typische Sound und das Gefühl der Freundschaft wird das Konzerterlebnis prägen.

Ort: Kulturinsel Open Air, Wöhrmühle 6, 91056 Erlangen

Datum: 16.07.2023

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Gentleman am 22.07.2023, Kulturinsel Open-Air Wöhrmühle, Erlangen

Der Kölner Reggae-Pionier war maßgeblich daran beteiligt, Reggae aus Deutschland international salonfähig zu machen und beschreitet unbeirrt seit 30 Jahren seinen musikalischen Weg. Als Teil des Kulturinsel Open Airs bildet das Konzert von Gentleman ein Highlight im Veranstaltungssommer Erlangens.

Tanzbare Dancehall-Beats, gesellschaftskritische Messages und der typisch rebellische Charakter des Reggae schaffen optimale Rahmenbedingungen für einen besonderen Konzertbesuch.

Ort: Kulturinsel Open Air, Wöhrmühle 6, 91056 Erlangen

Datum: 22.07.2023

Uhrzeit: 19:00 Uhr

