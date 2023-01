In gleich drei Fällen verhinderte die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen in der Nacht von Sonntag (1. Januar 2023) auf Montag (2. Januar 2023) auf der A3 die Weiter- beziehungsweise die Abfahrt von Männern mit ihrem jeweiligen Fahrzeug. Diese standen unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Im ersten Fall wurde um 21.50 Uhr am Sonntagabend ein 23-Jähriger mit seinem Auto an der Rastanlage Aurach-Nord von der Polizei kontrolliert. Der 23-Jährige räumte gegenüber den Beamten ein, dass er zum Jahreswechsel Marihuana konsumiert hatte. Zuvor waren drogentypische Auffälligkeiten an ihm festgestellt worden und ein Drogenvortest war positiv ausgefallen.

23-Jähriger konsumierte Marihuana und fuhr mit gefälschtem Führerschein

Außerdem stellte sich sein mitgeführter Führerschein als Totalfälschung heraus. Gegen den jungen Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

Um Mitternacht wurde dann ein 25-jähriger Fahrzeugfahrer an der Rastanlage Aurach-Süd überprüft. Auch dieser war unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Ein von der Polizei durchgeführter Vortest war hierbei positiv auf Kokain ausgefallen. Die Folge für den 25-Jährigen ist ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Der letzte Fall trug sich ebenfalls auf der Rastanlage Aurach-Süd zu. Gegen 00.20 Uhr Montagnachts wurde dort ein Lastwagenfahrer einer Abfahrtskontrolle unterzogen. Nachdem die Polizeibeamten mehrere leere Wodkaflaschen auf seinem Auflieger bemerkt hatten, wurde am Mann eine Atemalkoholüberprüfung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 1,28 Promille. In seinem und in den anderen beiden Fällen wurde der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei sichergestellt, um so eine Weiter- beziehungsweise eine Abfahrt zu verhindern.

