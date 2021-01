Für den Weiterbau der Bergstraße auf einer Länge von 70 Metern legte das beauftragte Ingenieurbüro für Tiefbau , Wagner GmbH, bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Mehrzweckhalle die Kostenermittlungen für die drei denkbaren Alternativen vor: Variante 1 sieht einen kompletten Neubau der Straße mit den angrenzenden Gehwegen zum Preis von etwas über 57 000 Euro vor. Die zweite Variante, einen kompletten Neubau der Straße ohne Gehwege, berechnete der Planer mit rund 21 500 Euro, und bei der Variante 3 mit Erneuern der Straßendecke (Abfräsen, Reinigen und Erneuern der Asphaltdecke) kalkuliert der Planer mit knapp 10 000 Euro. Bei den Alternativen 2 und 3 wies er darauf hin, dass noch zusätzliche Kosten für eventuelle Schäden an den bestehenden Bordrinnensteinen entstehen könnten.

Für die teure Lösung entschieden

Den Vorschlag der Verwaltung, der Alternative 2 den Vorzug zu geben, lehnte das Gremium ab. Denn in der Diskussion wurden Parkbuchten ebenso diskutiert wie das Einbringen von Leerrohren. Nach einigem Hin und Her wurde schließlich mehrheitlich für die teure Lösung gestimmt und der Bürgermeister bevollmächtigt, den Auftrag zu erteilen.

Die Sitzungsdisziplin gewahrt

Keine Veranstaltungen - das ist der Weg, mit dem die Politik Corona in den Griff bekommen will. Müsste doch eigentlich auch für Sitzungen von Gemeinderat , Kreistag & Co. gelten. Tut es aber nicht. Die Kommunen dürfen trotz Pandemie tagen - oder gerade deswegen. Trotzdem gibt es Regeln. Dabei ist das Grundprinzip eigentlich klar. Das Bayerische Innenministerium hat einige Regeln aufgestellt und sie gegenüber den Kommunalaufsichtsbehörden an den Landratsämtern bestätigt. Darin wird festgestellt, dass Sitzungen von Gemeinderäten , Kreistagen, Bezirkstagen und deren Ausschüssen keine Veranstaltungen sind, die durch das Infektionsschutzgesetz untersagt werden. "Die Handlungsfähigkeit der staatlichen, aber auch der kommunalen Ebenen muss gerade auch im Interesse eines wirksamen Infektionsschutzes und der Bewältigung der Auswirkungen infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen grundsätzlich aufrechterhalten bleiben", heißt es dazu.

Einschränkungen gibt es jedoch bei Tagesordnungen : "Sitzungen sollten vorerst auf das unbedingt notwendige Mindestmaß beschränkt werden, das erforderlich ist, um unverzichtbare, unaufschiebbare Entscheidungen treffen zu können", verlautbart das Ministerium . Der Grundsatz der Öffentlichkeit ist weiterhin zu beachten - trotz Corona. Das heißt: Der Zugang zu Gebäuden , in denen Gremien öffentlich tagen, muss gewährleistet sein. Das Übertragen per Livestream reicht nicht aus. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten - sowohl von Zuhörern als auch von Mitgliedern.

Bürgermeister Jürgen Jäkel (MfG) hatte gleich zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Mehrzweckhalle einen klaren Appell an seine Ratskollegen gerichtet: In Zeiten von Corona sei verstärkt auf die Sitzungsdisziplin zu achten. Um die Ansteckungsgefahr gering zu halten, solle die Sitzung möglichst zügig vonstattengehen, und der Bürgermeister hatte nur die Sanierung der Bergstraße und einen Bauantrag auf die Tagesordnung gesetzt.

Das Ergebnis war: Nach 45 Minuten war der öffentliche Teil der Sitzung beendet.