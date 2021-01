Seit Sonntagabend ist in einem Großteil von Adelsdorf das Internet ausgefallen. Wie Bürgermeister Karsten Fischkal dazu mitteilte, handelt es sich bei der Ursache um einen Schaden im Netz von Kabel Deutschland /Vodafone. Betroffen seien alle Dienste (TV, Internet und Telefon). Der Schaden solle wohl erst heute Abend gegen 20 Uhr behoben sein, habe die Störungsstelle erklärt. "In Zeiten der Corona-Pandemie ist das der Supergau!", kommentierte Bürgermeister Fischkal. Viele Schüler , die ins Home-Schooling " verbannt " wurden, könnten nicht am Unterricht teilnehmen, und Mitarbeiter im Home-Office hätten keinen Zugriff auf die Firmennetze.

Fischkal: "Man merkt schnell, wie abhängig wir von einem guten Netz sind. Die Netze von Kabel Deutschland haben mittlerweile auch einige Jahre auf dem Buckel." Glasfaser werde das Netz der Zukunft werden. Daher setze er sich für einen weiteren Ausbau ein. Gestern Abend gab es jedoch bereits Entwarnung: Das Internet funktioniert wieder. red