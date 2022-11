Am Sonntag (13. November 2022) hat die Polizeiinspektion Höchstadt mehrere Einbruchsanzeigen erhalten. In Aisch, Gemeinde Adelsdorf, verschafften sich bislang unbekannte Täter am Nachmittag desselben Tages unerlaubt Zugang zu drei Anwesen.

Zwischen 14.50 Uhr und 21.15 Uhr wurde in ein Haus im Erlenweg, zwischen 11.45 Uhr bis 23.30 Uhr in ein Objekt im Ulmenweg und in ein weiteres Anwesen "Am Fürstenberg" im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 19.00 Uhr eingebrochen.

Einbrecher entwenden wenig Beute - verursachen aber hohe Sachschäden

Auf ihrer Suche nach Beute verursachten die Täter in den Wohn- und Schlafzimmern der Häuser hohe Sachschäden. Diebesgut konnten sie dabei nur in kleinen Mengen erbeuten. Jetzt bittet die Polizei Höchstadt Zeugen darum, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sie unter der folgenden Rufnummer: 09193/63940 zu kontaktieren.

