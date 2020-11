Einen etwas anderen Diebstahl vermeldet die Polizeiinspektion Erlangen-Land. Am Donnerstag (05. November 2020) ist in Kalchreuth bei den Kleingärten in einem Waldstück ein aufgebrochener Kondomautomat gefunden worden.

Der oder die Täter haben den Automaten danach einfach im Wald entsorgt. Woher der Kondomautomat kam, ist bislang noch unklar. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der 09313/760514 entgegen.