Am Freitagnachmittag (01. April 2022) ist es im Landkreis Erlangen-Höchstadt auf der Staatsstraße von Kalchreuth nach Heroldsberg zu einem spektakulären Autounfall gekommen.

Ein 74-jähriger Autofahrer war mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad auf der Straße unterwegs und hielt auf halber Strecke kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand an. Beim Wiederanfahren übersah der 74-Jährige das nachfolgende Auto eines 78-Jährigen, der mit seiner Ehefrau in Richtung Heroldsberg unterwegs war. Um einen Zusammenstoß der beiden Autos zu verhindern, wich der 78-Jährige "ruckartig nach rechts aus", wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land berichtet.

78-Jähriger weicht aus - und fliegt mit Auto zehn Meter weit

Bei dem Ausweichmanöver durchfuhr der 78-Jährige einen angrenzenden Gartenzaun. Daraufhin hob das Auto ab und flog etwa zehn Meter über einen angrenzenden Fuß- und Radweg hinweg. Der Wagen landete an einem Feldrand und kam dort schließlich zum Stehen.

Die Insassen kamen ohne Verletzungen davon. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Sollte dem betreffenden Bauer ein Sachschaden an seiner Saat entstanden sein, bittet ihn die Polizei darum, sich telefonisch unter 09131-760-514 bei der PI Erlangen-Land zu melden.

