Jugendliche feierten in Erlangen: Im Erlangener Norden löste die Polizei am Montagabend (4. Januar 2021) eine verspätete Silvesterparty auf. Trotz Lockdown, feierte dort ein Dutzend Jundliche. Die Polizei schritt ein und verhängte Geldstrafen für die Partygäste.

Gegen 20.45 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten eine Party in einem Mehrfamilienhaus im Erlanger Norden. Als die erste Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt dort eintraf, standen bereits Personen auf dem Balkon. Deutlicher Lärm aus der besagten Wohnung war zu hören. Da sich in der Wohnung offensichtlich noch mehrere Personen befanden, führten die Polizeibeamten eine Kontrolle durch. In der Wohnung und im Umfeld trafen die Polizisten schließlich rund ein Dutzend Jugendliche an, die sich teilweise auf dem Balkon und sogar unter Matratzen "versteckten". Zwei Jugendliche wollten einer Strafe über den Balkon und ohne Schuhe entkommen, konnten jedoch von einer weiteren Polizeistreife kontrolliert werden.

Trotz Kontakbeschränkungen: Polzei muss illegale Silvesterparty auflösen

Gegen alle Teilnehmer wurden Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. Die Gäste müssen jeweils mit einem Bußgeldbescheid in Höhe von 250 Euro rechnen. Die jugendliche Gastgeberin erwartet ein Bußgeld im vierstelligen Bereich. Alle Jugendlichen wurden anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

