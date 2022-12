In Erlanger Innenstadt: Zwei Männer rufen rechte Parolen während Versammlungsgeschehen

Am Montagabend (19. Dezember 2022) haben zwei Männer in der Erlanger Innenstadt eine Gedenkversammlung gestört. Die beiden 46 und 26 Jahre alten Männer fielen im Verlauf des Abends mehrfach auf. Der 26-Jährige soll nach Informationen des Polizeipräsidiums Mittelfranken "Heil Hitler" in Richtung der Versammlungsteilnehmenden gerufen haben. Dann ging er davon.

Kurze Zeit später wiederholte er allerdings sein Verhalten bei der Abschlusskundgebung der Versammlung am Hugenottenplatz. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Bei Versammlung in Erlangen: Zwei Männer stören durch "Heil Hitler"-Rufe

Der 46-Jährige warf unterdessen gegen 18.00 Uhr eine leere Glasflasche in Richtung von Versammlungsteilnehmer*innen einer Anschlussveranstaltung zu Feierlichkeiten des Chanukka-Festes. Zuvor störte er durch das Abspielen von lauter Musik. Durch die Glasflasche wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Der 46-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Er war stark alkoholisiert, so die Polizei. Bei der Festnahme spuckte er um sich und rief ebenfalls "Heil Hitler".

Die Beamten leiteten gegen beide Männer Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Die weiteren Ermittlungen hat das hierfür zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernommen.