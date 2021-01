Glimpflich ging ein Unfall am Samstagnachmittag im Stadtgebiet Höchstadt aus.

Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der Bamberger Straße stadteinwärts. Als er im Bereich der Schwedenschanze nach links in Richtung Beethovenstraße abbiegen wollte, übersah er die dortige Verkehrsinsel. Der 24-Jährige fuhr ungebremst über die Verkehrsinsel und erfasste dabei das entsprechende Schild. Am Pkw und der Verkehrsinsel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer weder Brille noch Kontaktlinsen trug - obwohl diese Auflage im Führerschein eingetragen war. Daher wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann eingeleitet. pol