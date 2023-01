Am Samstag (31. Dezember 2022) wurde der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch gegen 10 Uhr ein junger schwarzer Hund gemeldet, der zwischen Klebheim und Buch auf der Straße herumlief.

Mithilfe einer Halsschlinge wollte der Mann, der den Fall gemeldet hatte, gemeinsam mit einem Polizeibeamten den Hund auf einer Brücke über der A3 fixieren, was jedoch nicht gelang. Daraufhin griff der Hund unvermittelt den Polizeibeamten an und biss ihm mehrfach in den Arm. Durch einen hinzugezogenen Hundeführer konnte das Tier letztendlich eingefangen werden.

Streunender Hund in Tierheim gebracht - Besitzer sollen sich melden

Der Hund wurde ins Tierheim Erlangen gebracht, da er kein Halsband trug und der in ihm eingepflanzte Chip nicht registriert war. Der verletzte Polizeibeamte musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei Höchstadt bittet nun die Hundebesitzer darum, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer: 09193/63940 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Winsker / pixabay.com