Schon im Oktober 2020 veranstalteten Schausteller auf dem Festplatz an den Aischwiesen in Höchstadt den sogenannten Familienpark. Auch in diesem Jahr wird der Park wieder aufgebaut - mit Attraktionen von 40 Schaustellerbetrieben. Die Idee für einen solchen "Pop-up-Park" habe man sich im letzten Jahr im Ausland abgeschaut, erklärt Alexander Zinnecker, Veranstalter des Familienparks, inFranken.de. Er und seine Schausteller-Kollegen hätten dann Eigeninitiative ergriffen und den Familienpark auf die Beine gestellt - und das mit großem Erfolg.

Höchstadter Familienpark 2021: "Eigentlich ein Volksfest oder eine Kerwa"

"Es ist eigentlich ein Volksfest oder eine Kerwa", erklärt Zinnecker. Einziger Unterschied sei, dass es statt einem Bierzelt lediglich einen überdachten Biergarten mit Schirmen gebe. Außerdem müsse das ganze Areal eingezäunt werden. "Um die Besucherströme zu kontrollieren", weiß der Veranstalter. "Ansonsten ist es einer Kerwa gleichgestellt", so Zinnecker.

Für die Angebote und Fahrgeschäfte im Familienpark sorgen 40 Schaustellerbetriebe. Zu den Attraktionen in Höchstadt gehört beispielsweise der "Freak", ein 42 Meter hohes Karussell und eine Familienachterbahn, die sogenannte "Himalaya-Bahn". Außerdem gebe es auch einen Spiegel-Irrgarten, eine Bunjee-Trampolin-Anlage, sowie Kinder-Karusselle und Autoscooter. Ansonsten gebe es im Familienpark natürlich "die üblichen Schleckereien, die es auch auf der Kerwa gibt" und den großen Biergarten. Das Bier werde dafür von der Brauerei Hofmann bezogen.

Den gesamten Park könnten ohne Probleme etwa 1000 Menschen gleichzeitig betreten, so Zinnecker. Die Corona-Auflagen für die Veranstaltung besagen, dass pro Person zehn Quadratmeter Platz nötig seien. Kindern werden hier allerdings nicht hineingerechnet. Ticketbuchungen im Voraus eines Besuchs sind nicht nötig. Eine Kontaktverfolgung sei momentan noch Pflicht, das könne sich in den nächsten zwei Wochen, in denen weitere Lockerungen zu erwarten seien, aber noch ändern, erklärt Zinnecker.

Corona-Auflagen: Etwa 1000 Menschen sind gleichzeitig im Park erlaubt

Die Vorfreude auf den Familienpark sei in jedem Fall groß - sowohl bei den Schaustellern, als auch bei den Besuchern. Schon im letzten Jahr habe man gesehen, dass sich der Großteil der Menschen über die Veranstaltung gefreut habe. Für die Schausteller sei der Park in Pandemie-Zeiten besonders wichtig. "Wir haben keine Möglichkeiten sonst etwas zu veranstalten", so Zinnecker. Der Familienpark soll deshalb auch dafür sorgen, dass die Schaustellerbetriebe nicht in Vergessenheit geraten. "Es ist auch ein Zeichen, dass wir noch da sind."

Der Besuch des Familienparks kostet 2 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Dieser Eintrittspreis sei nötig, um die Corona-Regeln umsetzen zu können, erklärt Zinnecker. Maßnahmen wie beispielsweise eine Security oder Desinfektionsspender für die Besucher seien schließlich teuer. Der Aufbau des Parks soll voraussichtlich am 5. oder 6. Juli beginnen, momentan kümmern sich die Veranstalter um Werbung für das Event. Die aktuellsten Informationen zum Familienpark werden regelmäßig auf der Facebook-Seite des Veranstalters veröffentlicht.

Außerdem: Nach Ende des Höchstadter Familienparks ziehen die Schaustellerbetriebe um Alexander Zinnecker weiter. Geplant sei eine "Pop-up-Park-Tour". Anschließend gehe es zum Beispiel nach Zwiesel, Plattling und Freising. Etwa 70 Prozent der Schausteller ziehen mit und je nach Veranstaltungsort kommen noch weitere dazu, erklärt Zinnecker. So würde das Angebot von Standort zu Standort variieren.

Mehr zu Veranstaltungen in Franken: Das Bayreuther Volksfest musste im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 2021 soll es, später als gewohnt, im September stattfinden. Der Veranstalter ist momentan zuversichtlich.