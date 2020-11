Am Samstagnachmittag (14. November 2020) ist die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch über einen Fahrzeugeinbruch bei einer Firma eines Wohnmobilanbieters informiert worden. Eine Vielzahl an Fahrzeugen wurde aufgebrochen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet.

Demnach wären bei den Fahrzeugen die Dreiecksscheiben aufgehebelt und dann eingedrückt worden. An allen Fahrzeugen wurden die Injektoren der Einspritzanlage professionell ausgebaut. Die Täter gelangten zunächst über die eingedrückte Scheibe in den Fahrzeuginnenraum und öffneten dort die Motorhaubenentriegelung, um so in den Motorraum zu gelangen, heißt es. Danach bauten sie die Motorblockabdeckung wieder ein, sodass von Außen kein offensichtlicher Schaden ersichtlich war.

Täter brechen mehrere Fahrzeuge auf: Schaden von 80.000 Euro

Wie die Ermittlungen ergaben, mussten die Täter bereits in der Nacht von Donnerstag ( 12. November 2020) auf Freitag (13. November 2020) in einer mehrstündigen Aktion an den rund 35 Fahrzeugen hantiert haben. Insgesamt richteten die Täter einen Schaden von 80.000 Euro an. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Höchstadter Polizei und die Kriminalpolizei Erlangen geführt.