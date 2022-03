Eine 57-jährige Radfahrerin fuhr am späten Dienstagnachmittag (22.03.2022) in Höchstadt auf der Marienbader Straße in westliche Richtung.

Zur gleichen Zeit bog ein 41-jähriger Autofahrer von der Graslitzer Straße in die Marienbader Straße ab. Laut ersten Ermittlungen hatte er die Radfahrerin aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen, so die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch.

Zusammenstoß - Arm unter Reifen eingeklemmt

Es kam laut Polizei zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem die Frau mit dem linken Arm unter dem rechten, hinteren Reifen des Autos eingeklemmt wurde. Der Rettungsdienst und der Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, übernahmen die weitere Versorgung vor Ort.

Die Frau wurde schließlich mit Verdacht auf Frakturen am Arm ins Klinikum gebracht. Die Schäden an den Fahrzeugen fielen laut Polizei gering aus.

