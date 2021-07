Sprung in die Flut - Polizist retten Frau vor Ertrinken: Anwohner der Brückenstraße in Gremsdorf wurden auf die Hilfeschreie einer Frau aufmerksam und verständigten den Notruf. Dadurch wurden sowohl die Polizei Höchstadt als auch die Feuerwehr Höchstadt alarmiert. Das teilte die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch in einer Pressemitteilung mit. Die Aisch erreichte am Freitag ein Jahrhunderthochwasser.

Die eintreffenden Beamten konnten die hilflose Frau kurz darauf sichten. Sie befand sich bereits etwa 150 Meter flussabwärts inmitten der Fluten und versuchte vergeblich gegen die Strömung zu schwimmen. Der Versuch die Frau mit einer Lautsprecherdurchsage zu beruhigen blieb wegen der Entfernung erfolglos.

Polizist spring der Frau ins Wasser hinterher - und rettet sie damit

Da die Frau zu ertrinken drohte, sprang ein 39-jähriger Polizeibeamter und ausgebildeter Rettungsschwimmer in das Wasser und versuchte die Dame zu retten. Schnell konnte der Polizist die Frau erreichen und mit einem Rettungsseil an sich sichern. Zusammen schafften sie es das rettende Ufer zu erreichen und konnten von der Feuerwehr Höchstadt geborgen werden.

Die junge Frau erlitt eine leichte Unterkühlung sowie einen leichten Schock. Sie konnte noch am selben Tag von ihrer Freundin im Krankenhaus Höchstadt abgeholt werden. Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass davor, Hochwasser-Warnschilder zu missachten und den Fluss mit seinen teils erheblichen Strömungen zu betreten

