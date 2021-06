Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A3 ist die Unterführung der Staatsstraße St 2763 von Freitag, 25. Juni 12 Uhr, bis Montag, 28. Juni 2021, komplett gesperrt. Um die Kellerberganlage in Höchstadt zu schützen, ist in diesem Zeitraum auch die Autobahnabfahrt AS Höchstadt- Nord in Fahrtrichtung Nürnberg während der Bauarbeiten an der Unterführung gesperrt.

Aufgrund der Sperrung der Abfahrt muss die Bedarfsumleitung „U 11“ zwischen AS Schlüsselfeld und AS Höchstadt-Nord verlegt werden. Die Umleitung führt über AS Schlüsselfeld St 2260 – Wacheroth - St 2260 – Mühlhausen – St 2260 – Stolzenroth – St 2260 – Steppach - St 2263 – Pommersfelden – St 2263 – St 2286 – B 505 – A 3.

Autobahnabfahrt in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt

Grund ist der Einbau einer Unterstützkonstruktion der Unterführung, welche infolge eines Unfalls zerstört wurde. Die Umleitung während der Vollsperrung der Staatsstraße 2763 soll ab Höchstadt über Etzelskirchen, Pommersfelden, Steppach, Stolzeroth nach Mühlhausen verlaufen.

Dies teilte das Landratsamt Erlangen-Höchstadt in einer Pressemitteilung mit.

