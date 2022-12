Höchstadt a. d. Aisch vor 1 Stunde

Sperrung

Lichterfahrt am Samstag - Straße zwischen Festgelände und Polizeikreisel gesperrt

In Höchstadt an der Aisch findet am Samstag, 17. Dezember 2022, eine Lichterfahrt statt. Daher wird die Staatsstraße zwischen Festgelände und Polizeikreisel gesperrt.