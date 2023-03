Höchstadt vor 43 Minuten

Betrugsversuch

Fahrschüler "komplett verkabelt": Mann versucht, bei Prüfung zu tricksen - und fliegt auf

Um nicht durch die theoretische Fahrscheinprüfung zu fallen, nahm ein 38-jähriger Prüfling in Höchstadt teure Hilfe an. Bei der Prüfung am Dienstag war er "komplett verkabelt". Der Betrugsversuch flog jedoch auf.