In Höchstadt wurde am Mittwochabend (10.02.2021) gegen 18 Uhr die Polizei gerufen, um sich um außer Kontrolle geratene Jugendliche zu kümmern. Diese hatten erst im Bereich der Kulturfabrik begonnen zu randalieren und sich später weder an die Maskenpflicht, noch an die Mindestabstände gehalten.