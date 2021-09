Das Höchstadter Open-Air-Festival war noch nicht richtig gestartet, da musste die Polizei bereits einen 19-jährigen Festival-Besucher aus dem Verkehr ziehen. Das berichtet die örtliche Polizei.

Am späten Freitagabend (24. September 2021) wurde der junge Mann gegen 22.15 Uhr durch den Sicherheitsdienst vom Festgelände in den Aischwiesen verwiesen, weil er innerhalb des Geländes negativ auffiel. Trotz mehrfacher Aufforderungen versuchte der alkoholisierte Mann wiederholt zurück in das Festgelände zu gelangen, weshalb eine anwesende Polizeistreife durch den Sicherheitsdienst angesprochen wurde.

Höchstadter Open-Air: 19-Jähriger wehrt sich mit Tritten und Schlägen gegen Polizei

Da er jedoch auch die Anordnungen der Polizeibeamten ignorierte, sollten seine Personalien erhoben und ein Platzverweis ausgesprochen werden.

Der 19-jährige Nürnberger begegnete diesem Ansinnen jedoch ebenfalls mit Abneigung. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und alkoholisierten Zustands sollte dieser nun dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der Mann mit Schlägen und Tritten. Durch den Angriff erlitt ein Beamter eine Schürfwunde und wurde leicht verletzt.

Da sich der junge Mann auch im Nachgang nicht beruhigen und weiterhin randalieren wollte, erfolgte die weitere Behandlung in einer psychiatrischen Fachklinik. Der 19-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung, tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung sowie Beleidigung verantworten.

Vorschaubild: © Dan Burton/unsplash.com (Symbolbild)