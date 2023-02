Höchstadt: Traditioneller Umzug am Faschingsdienstag fällt erneut aus

am Faschingsdienstag Auch in den Corona-Jahren fand beliebte Veranstaltung nicht statt

fand nicht statt "Nicht in der Lage": Bürgermeister erklärt Entscheidung für Absage

"Trotzdem Faschingstreiben": Rathaus-Chef mit besonderer Ankündigung

Der beliebte Höchstädter Faschingsumzug fällt heuer zum dritten Mal in Folge aus. In den vergangenen Jahren war die Corona-Lage schuld an der Absage, wie Bürgermeister Gerald Brehm (FW/JL) gegenüber inFranken.de erklärt. 2023 sei eigentlich geplant gewesen, das Traditionsevent wieder aufleben zu lassen - doch eine Neuauflage sei dann aus organisatorischen Gründen nicht möglich gewesen. Doch die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt, insbesondere die Kinder, sollen trotzdem nicht auf "ihren Fasching" verzichten müssen. Denn, wie Brehm ankündigt, plane man eine besondere Alternative.

"Faschingstreiben" auf dem Marktplatz in Höchstadt: Umzug abgesagt - Bürgermeister kündigt Alternative an

"Wir haben den Faschingsumzug hier seit Jahrzehnten, über 30 Vereine sind normalerweise immer dabei", erzählt der Bürgermeister. "Doch aufgrund der damaligen Corona-Lage musste er in den vergangenen Jahren ausfallen, weil es die Situation nicht zugelassen hatte." Das große Comeback für 2023 hatte man sich deshalb im Rathaus in Höchstadt fest vorgenommen. "Doch leider waren wir personalmäßig nicht in der Lage, das darzustellen", schildert Brehm.

Der Grund seien Krankheitsausfälle bei den Verantwortlichen gewesen. "Es gibt immer ein paar Leute, die das in der Verwaltung organisieren und wir haben dann im Vorfeld gesagt: Wenn dann machen wir es gescheit." Aus diesem Grund sei man heuer erst gar nicht an die Vereine herangetreten, um die Planung anzustoßen. "So etwas braucht ja auch eine Menge Vorlaufzeit", erklärt Brehm. Doch 2024 wolle man "auf jeden Fall wieder einen Faschingsumzug durch die Stadt haben, wir wollen diese Tradition unter keinen Umständen aufgeben", betont der Kommunalpolitiker.

Um den Menschen vor Ort nach der Absage "trotzdem ein Faschingstreiben" am Dienstag (21. Februar 2023) zu bieten, habe man sich entschieden, eine Alternative auf die Beine zu stellen. "Die Details und die Tiefe des Programms werden gerade noch in den letzten Zügen erarbeitet", sagt Brehm, der aktuell nicht mehr verraten könne. "Am Donnerstag werden wir bekannt geben, was geplant ist, damit sich die Höchstädter rechtzeitig vorbereiten und sich freuen können. Klar ist: Es wird auf dem Marktplatz stattfinden"

