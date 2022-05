Höchstadt: Autozulieferer Schaeffler eröffnet riesigen Roboter-Park

Der fränkische Autozulieferer Schaeffler hat am Dienstag (03. Mai 2022) an seinem Standort in Höchstadt einen riesigen Roboter-Park eröffnet. Hier sollen künftig Werkzeuge hergestellt werden, die dann in den verschiedenen Schaeffler-Werken zum Einsatz kommen. Das Traditionsunternehmen will sich damit vor allem den Herausforderungen des Wandels in der Autoindustrie stellen. Die Werkzeuge seien "insbesondere für die strategischen Zukunftsfelder E-Mobilität und Robotik, aber auch für mechatronische Fahrwerksanwendungen" gedacht, heißt es in einer Mitteilung. Schaeffler überraschte am Dienstag auch mit einem neuen Namen für die Standortadresse.

"Drei vollautomatisierte Roboterlinien": Schaeffler mit Neueröffnung in Höchstadt

"Wir haben in gut eineinhalb Jahren mit großem Einsatz aller Mitarbeitenden den Standort umstrukturiert und arbeiten weiter an der Transformation des Werkes", wird Hans-Jürgen Ritter, Campusleiter Höchstadt, zitiert. Das neue Werkzeugtechnologiezentrum in Höchstadt umfasse 7000 Quadratmeter Fertigungsbereich und über 1000 Quadratmeter Bürofläche.

Unter anderem zählen laut Schaeffler drei vollautomatisierte Roboterlinien und 50 Bearbeitungsmaschinen, die digital miteinander verknüpft seien, zu dem Zentrum, darunter "eine hochmoderne Presse mit Servoantrieb und einer maximalen Presskraft von bis zu 630 Tonnen". Alle Daten für digitale Prozesse lägen in einer Quelle, was Entwicklungszeiten deutlich reduziere, so Schaeffler. Seit September 2021 seien rund 100 Maschinen in einer Bestandshalle am Standort Höchstadt zusammengeführt worden.

"Damit werden zum Beispiel Stempel und Formen hergestellt, die, als Baugruppen kombiniert, zum Stanzen und Umformen von Bandstahl verwendet werden", erklärt der Autozulieferer. "Die herausragenden Fähigkeiten von Schaeffler im Werkzeugbau bekommen nun mit dem Werkzeugtechnologiezentrum eine neue Dimension sowohl in technischer als auch struktureller Hinsicht. Vor dem Hintergrund des technologischen Wandels unserer Zeit hat dies eine herausragende Bedeutung", wird Aufsichtsratsvorsitzender Georg Schaeffler zitiert.

Überraschende Neuigkeit: Schaeffler-Standort bekommt neue Adresse

Und noch eine überraschende Neuigkeit präsentierte Schaeffler am Dienstag: "Der Schaeffler-Standort Höchstadt hat ab sofort die neue Adresse Schaeffler-Platz 1. Anlässlich der Widmung des Platzes wurde in der Mitte des Kreisverkehrs vor der Werkszufahrt eine Skulptur in Form eines Zylinderrollenlagers enthüllt", erklärte der Autozulieferer.

"Mein besonderer Dank gilt der Stadt Höchstadt und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, die uns bei unseren Vorhaben und den Genehmigungen dafür bestens unterstützen", wird Georg Schaeffler zitiert. Durch den Neubau der Pforte mit Werkszufahrt und einem Parkplatz für Lkw mit Anbindung an die Bundesstraße könne der Schwerlastverkehr im angrenzenden Wohngebiet "deutlich reduziert werden".

Auch die Bushaltestelle für den Werksverkehr sei laut Schaeffler nun an der neuen Pforte angesiedelt, ebenso wie der Eingang für Mitarbeitende, die Parkplätze in unmittelbarer Nähe nutzten. Neben dem neuen Werkzeugtechnologiezentrum sei am Standort Höchstadt der Schwerlastbereich, Kunststoff-Fertigung, ein Prototypenbau sowie ein Ausbildungszentrum angesiedelt. Produziert werde für die Sparten Industrial und Automotive Technologies. Am Schaeffler-Standort seien knapp 1600 Mitarbeitende beschäftigt.

