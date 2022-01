Völlig eskaliert ist eine Situation am Silvesternachmittag. Wie die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch mitteilte, führte ein Gelddiebstahl zur späteren gewaltsamen Wegnahme einer Handtasche. Nach Aussage der späteren Beschuldigten, einem Geschwisterpaar, im Alter von 26 und 29 Jahren wurden der 26-Jährigen vor mehreren Wochen durch die spätere Geschädigte, einer 18-jährigen, ein Geldbetrag von rund 1000 Euro gestohlen. Sie bemerke den Diebstahl aber nach eigenen Angaben erst kurz vor Silvester.

Um wieder an das Geld zu gelangen, wollte das Geschwisterpaar die Diebin zur Rede stellen. Das Paar konnte die 18-Jährige an der Wohnung eines gemeinsamen Bekannten antreffen. Nach einem verbalen Streitgespräch, in dem der Diebstahl geleugnet wurde, zog das Paar die Heranwachsende an den Haaren in die Wohnung und entwendeten ihr dort unter gewaltsamer Wegnahme die mitgeführte Handtasche.

Geschwister dringen danach in Wohnung der 18-Jährigen ein

Aus der Tasche entnahmen sie dann Handy, Hausschlüssel und einen geringen Geldbetrag. Nach der Tat dürfte sich das Paar in Richtung der Wohnung der 18-Jährigen aufgemacht haben, wie die Polizei berichtet. Dort durchsuchten sie deren Zimmer, wohl, um wieder an die entwendeten 1000 Euro zu kommen.

Durch die verständigte Polizeistreife konnte das Geschwisterpaar an deren Wohnung in einem Nachbarort von Höchstadt angetroffen werden. Eine Durchsuchung der Wohnung nach den fehlenden Gegenständen des Raubes blieb bis dato ergebnislos. Die Heranwachsende wurde durch die Tat leicht verletzt. Gegen den beteiligten Personenkreis werden nun Anzeigen wegen Diebstahls, Raubes und Wohnungseinbruchdiebstahl gefertigt.