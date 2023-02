Höchstadt an der Aisch vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Autofahrer gerät in Baustelle und bleibt im Kiesbett stecken - Fahrer alkoholisiert

Ein Mann aus Hessen ist am Dienstag, dem 14. Februar 2023, in eine Baustelle gefahren und anschließend in einem Kiesbett steckengeblieben, als er versuchte, mit seinem Wagen auf die A3 zu gelangen.