Auf schneeglatter Fahrbahn verlor eine Autofahrerin in Höchstadt an der Aisch am Mittwoch, dem 14. Dezember 2022, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Polizei entdeckte bei der Unfallaufnahme den Grund dafür. Symbolbild. Foto: Jakob Rosen/unsplash.com (Symbolbild)