Von Montag, den 20. Februar 2023 ab 8 Uhr bis Freitag, den 24. Februar 2023, 16 Uhr, ist die Unterführung der Staatsstraße 2763 im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A3 komplett gesperrt. Grund dafür sei der Rückbau Kappenschalung, wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt erklärt.

Die Umleitung während der Vollsperrung verläuft ab Höchstadt über Etzelskirchen – Pommersfelden – Steppach – Stolzeroth nach Mühlhausen.

Autobahnabfahrt in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt

Um die Kellerberganlage in Höchstadt zu schützen, ist in diesem Zeitraum die Autobahnabfahrt Anschlussstelle (AS) Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg während der Bauarbeiten gesperrt.

Aufgrund der Sperrung der Abfahrt muss die Bedarfsumleitung „U 11“ zwischen der AS Schlüsselfeld und AS Höchstadt-Nord verlegt werden.

Die Umleitung führt über die AS Schlüsselfeld St 2260 – Wacheroth – St 2260 – Mühlhausen – St 2260 – Stolzenroth – St 2260 – Steppach – St 2263 – Pommersfelden – St 2263 – St 2285 – B 505 – A 3. Die Regionalbuslinie 207 ist von der Sperrung betroffen und verkehrt während dieser Zeit ausschließlich als Rufbus. Fahrgäste können diesen jeweils mindestens eine Stunde vor Fahrtantritt telefonisch unter 0176 16358022 (täglich 6 bis 20 Uhr) anfordern.

Nach Abschluss der Baumaßnahme verkehrt die Linie 207 wieder als „normaler“ Linienverkehr.