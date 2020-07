Herzogenauracher Zaunstreit heute im Fernsehen

Wie die Redaktion der Sendung Quer im BR-Fernsehen mitteilt, werde sie sich dem Thema in ihrer Sendung am heutigen Donnerstag, um 20.15 Uhr, widmen. Ein Kamerateam habe hierzu vor Ort in Herzogenaurach gedreht. Ein Hausbesitzer hat seine Thuja-Hecke mit eine Plastikwand blickdicht gemacht, was bei den Nachbarn ästhetisch auf Unmut stößt. Wiederholt wird die Sendung Freitag um 04:35 Uhr, Samstag um 13:15 Uhr auf 3sat am Sonntag um 12:00 Uhr im BR Fernsehen. Die Sendung soll auch abrufbar sein unter www.quer.de und in der BR-Mediathek.