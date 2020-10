Im Rahmen der "Take-Over-Aktion" des Internationalen Mädchentages konnte die Gymnasiastin aus der Q12 des Gymnasiums Herzogenaurach eine Stunde im Chefsessel Platz nehmen und Landrat Alexander Tritthart über seine Arbeit befragen. Darüber berichtet die Pressestelle des Landratsamts.

"Es ist schön, dass sich Mädchen wie Leona schon in jungen Jahren für Politik interessieren", sagte Landrat Alexander Tritthart. Und weiter: "Ich hoffe, ich konnte ihr in der kurzen Zeit einen kleinen Einblick geben, mit welchen Aufgaben ich täglich zu tun habe."

Mit dieser Aktion beteiligt sich das Landratsamt Erlangen-Höchstadt an der Aktion #wirsinddiehaelfte des Netzwerks Mädchenarbeit Mittelfranken, des Bezirksjugendrings Mittelfranken sowie der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Damit soll auf die Benachteiligung von Mädchen und Frauen in vielen gesellschaftlichen und politischen Bereichen Deutschlands, in denen es noch keine tatsächliche Gleichberechtigung gibt, aufmerksam gemacht werden.

Onlineausstellung

Mädchen und Frauen machen mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland aus - und doch sind sie in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens nicht entsprechend vertreten. Um dieses Ungleichverhältnis anhand von Beispielen aufzuzeigen, weist die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Claudia Wolter auf die Online-Ausstellung auf der Homepage des Landkreises Erlangen-Höchstadt hin.

https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/gleichstellungsstelle/red