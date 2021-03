Herzogenaurach vor 31 Minuten

Exhibitionismus

Vor zwei Mädchen entblößt: Kripo sucht Mann mit "stark hervortretendem Bauch"

Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach einem Exhibitionisten. Der Mann hat sich am Montagnachmittag an einem Outlet-Store in Herzogenaurach vor zwei Mädchen entblößt. Eine Täterbeschreibung der Polizei liegt vor.