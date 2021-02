Schaeffler-Mitarbeiter demonstrieren in Herzogenaurach: Der Betriebsrat und IG Metall wollen Klarheit über die Restrukturierungsmaßnahmen bei Schaeffler. Derzeit herrsche Unsicherheit bei den Beschäftigten, so die Gewerkschaft. Im Herbst hatte Schaeffler angekündigt, grundlegende Veränderungen in Deutschland herbeizuführen. Im Zuge dessen wurde erklärt, rund 4400 Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Auch mehrere Standorte wurden infrage gestellt:

Clausthal-Zellerfeld

Eltmann

Hamburg

Luckenwalde

Köln

Wuppertal

Homburg

Schaeffler: Stellenabbau droht - Diese Standorte sind betroffen

Zusätzlich droht der Abbau von Arbeitsplätzen, eine Verlagerung an andere Standorte und weitere Betriebsänderungen an diesen Standorten:

Herzogenaurach

Bühl

Schweinfurt

Homburg

Lahr

Hirschaid

Höchstadt

Langen

Gunzenhausen

Morbach

Suhl

Werdohl

Herzogenrath

Steinhagen

Die IG Metall und der Betriebsrat von Schaeffler haben deswegen Protest wegen der geplanten Restrukturierungsmaßnahmen und den aus ihrer Sicht stockenden Verhandlungen angekündigt. Ihre Forderungen lauten im Kern:

Keine Standortschließungen

Keine betriebsbedingten Kündigungen

Gezielte und konsequente Stärkung aller deutschen Standorte

Proteste angekündigt: Betriebsrat will Schließungen verhindern

Bundesweit, unter anderem in Herzogenaurach, wurden deswegen für Freitag (05. Februar 2021) Proteste angekündigt. "IG Metall und Betriebsräte setzen ein klares Zeichen zu den Plänen des Restrukturierungsprogramms 'SPACE' und fordern, die vorgelegten Alternativkonzepte umzusetzen", so die Gewerkschaft. Damit spielt IG Metall auf eingereichte Vorschläge an, die in den Verhandlungen von den Betriebsräten präsentiert wurden.

Schaeffler solle, so Hanna Köhler, Vorsitzende des Betriebsrats in Herzogenaurach, die Ursprungspläne überdenken und Alternativen aufzeigen. Die Betriebsräte seien solidarisch untereinander aufgestellt. Zusätzlich wollen sie Schaeffler dazu bewegen, "auf technologische Kreativität und zukunftsfähige Produkte" zu setzen, statt darauf, "Standorte zu schließen".

Die Demonstration findet am Freitag (05. Februar 2021) zwischen 5.45 und 6.45 Uhr am Nordtor bei Schaeffler in Herzogenaurach statt. Dazu rufen IG Metall und die Betriebsräte auf.