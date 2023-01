Im Bereich der Stadt Herzogenaurach sei es zu Problemen bei der Verteilung der Abfallkalender gekommen, das berichtet das Landratsamt Erlangen-Höchstadt. Eine Nachverteilung durch die vom Landratsamt beauftragte Firma sei nicht möglich.

Die Termine sind auf der Homepage des Landratsamtes unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/abfall-abfuhrtermine-und-sammlungen/ veröffentlicht. Es besteht die Möglichkeit, einen „persönlichen Abfuhrplan“ abzurufen und auszudrucken bzw. die Termine in den Handy- oder Outlook-Kalender zu übernehmen.

Außerdem wird die Stadt Herzogenaurach die Termine im nächsten Amtsblatt, das am 12. Januar 2023 erscheint, veröffentlichen.

Die Rest- und Biomülltonnen werden weiterhin am Mittwoch und Donnerstag in den geraden Kalenderwochen geleert. Die Leerungen sind im Januar an folgenden Terminen: 11., 12., 25. und 26. Januar 2023.

Vorschaubild: © Foto: Sven Hoppe/dpa