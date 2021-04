In Herzogenaurach haben sich am Wochenende drei Entenküken in einen Schacht am örtlichen Rathaus verirrt. Eine Familie hat am Sonntag (25. April 2021) im Lichtschacht der Kellerfenster deren Piepen gehört und alarmierte die Polizei. Die Beamten rückten prompt an. Zusammen mit dem Hausmeister des Gebäudes versuchten die Polizisten, die drei Entenküken aus dem Kellerschacht zu befreien, wie die Polizei auf Facebook berichtet.

Die Rettungsaktion verlief gut: Die Küken konnten kurz darauf allesamt unverletzt "wieder in die Freiheit entlassen werden." Die Beamten witzeln: "Die Küken wurden eindringlich belehrt, sich zukünftig keinen unrechtmäßigen Zutritt zu öffentlichen Gebäuden mehr zu verschaffen. Ob sie dem nachkommen, wird sich wohl erst noch zeigen müssen." Die Leser in den Kommentaren führen die kleine Witzelei weiter: "Schauen wir mal, ob sie rückfällig und zu Wiederholungstätern werden", schreibt jemand. Ein anderer spekuliert, was die Enten-Eltern denn zu so einem Verhalten sagen würden.