Open Beatz Festival 2022 in Herzogenaurach soll in diesem Jahr "endlich wieder stattfinden"

in soll in diesem Jahr "endlich wieder stattfinden" 28. bis 31. Juli 2022: Ticketverkauf und Rückerstattung läuft - Preiserhöhung Ende Februar

und läuft - Preiserhöhung Ende Februar Line-up des Open Beatz Festivals: "Haben schon viele Künstler gebucht"

des Open Beatz Festivals: "Haben schon viele Künstler gebucht" Elektronisches Musik-Festival steht in den Startlöchern: "Lösung" für Open Beatz gefunden

Open Beatz Festival 2022 in Herzogenaurach: Seit zwei Jahren ist nun schon Stille in der Puschendorfer Straße 2, wo normalerweise jährlich das elektronische Musik-Festival Open Beatz stattfindet. Florian Gebauer, der Inhaber und Geschäftsführer von Open Beatz hat sich nun persönlich mit neuen Informationen an die Festival-Fans gewandt. "Wir haben die Zeit aber genutzt, um das Problem zu lösen", erklärt er in einem Video auf Facebook.

Open Beatz 2022 in Herzogenaurach: Festival soll stattfinden - so kommt man an ein Ticket

Man habe es geschafft, neue Gelder für die Firma aufzutreiben, "sodass wir nun ein neues Festival auf die Beine stellen können und dass wir euch endlich euer Geld zurückerstatten können", sagt Gebauer. Das Festival 2022 steht schon in den Startlöchern: Vom 28. bis 31. Juli 2022 sei das diesjährige Open Beatz nun geplant. "Und wir gehen sehr stark davon aus, dass es dieses Jahr endlich wieder klappt".

Seit Anfang Februar würden nun wieder Tickets für 2022 verkauft: "Wie gewohnt wird es verschiedene Phasen geben, wo die Ticketpreise, je näher das Festival rückt, etwas teurer werden", erklärt Gebauer. Die aktuelle Phase gehe bis einschließlich 28. Februar 2022. Danach erwarte die Fans jedoch ein "etwas größerer Sprung, da auch wir die Preise anpassen müssen", erklären die Veranstalter auf ihrer Website. Personal, Material und Marketing seien, so die Verantwortlichen, seit 2019 um etwa 30 Prozent teurer geworden.

Für alle Tickets verspricht Gebauer eine Geld-zurück-Garantie: "Sollte das Festival nicht stattfinden können, erstatten wir euch das Geld, außer der Ticketgebühren, in vollem Umfang." Tickets, die für 2020 oder 2021 gekauft wurden, "behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit". In diesem Falle seien die neuen Tickets für 2022 bereits per Mail versendet worden. "Allen, die nicht können oder möchten, bieten wir die Möglichkeit an, ihr Geld zurückzufordern." Wie das funktioniert, erklären die Veranstalter auf ihrer Homepage.

Zwei Acts stehen bereits fest - das erwartet euch beim Open Beatz 2022

Die Planung für das diesjährige Elektro-Festival ist schon in vollem Gange. "Natürlich ist das heute durch die Politik noch nicht so bekräftigt, aber das wird kommen. Da sind wir uns sehr sicher", sagt Gebauer. "Deswegen gehen wir auch davon aus, dass es stattfinden wird. Wir haben auch schon viele Künstler gebucht." Nach und nach will das Open Beatz Team in den nächsten Wochen auf der Website und den Social Media Kanälen das Line-up präsentieren. Mausio und Yellow Claw stehen bereits fest.

"Ich denke, das ist eine gute Nachricht und hoffe, das ist von unserer Seite auch ein gutes Signal", sagt Gebauer. "Dass wir euer Vertrauen wiederhaben." Es sei bewusst, dass das die letzten Wochen, Monate und Jahre gezwungenermaßen "auch ein bisschen ausgereizt" wurde. Nun ist Gebauer jedoch zuversichtlich: "Wir werden euch wie gewohnt aufs Festival vorbereiten, mit einigen Neuerungen und Änderungen, seid gespannt", sagt der Veranstalter des Open Beatz und beendet das Video mit: "Wir freuen uns auf euch!"