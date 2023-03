Update vom 23.03.2023: Erste Zeugenhinweise nach Ekel-Attacken auf öffentlichen Toiletten

In letzter Zeit ist es in Herzogenaurach mehrmals zu solchen Ekel-Attacken gekommen - nun hat die Polizeiinspektion Herzogenaurach neue Hinweise. Am Mittwoch (22. März 2023) gegen 18.30 Uhr wurde die Toilette am Wiwaweiher erneut durch unbekannte Täter mit Kot beschmiert. Betroffen waren die Wände, Türen und Waschbecken - eine Benutzung war nicht mehr möglich. Zu dem Vorfall haben sich jedoch Zeugen gemeldet: Beobachtet wurde, dass zwei Jungen im Alter von etwa zehn Jahren von den Toiletten in Richtung Nutzungsstraße rannten. Einer der Jungen konnte folgendermaßen beschrieben werden:

Er hatte auffallend blonde Haare,

trug weiße Schuhe,

eine schwarze Hose

und eine schwarz-weiße Jacke.

Ob es sich um die gleichen Täter wie bei den vorherigen Attacken handelt, ist nicht klar. Nach wie vor sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/7809-0 entgegen.

Erstmeldung vom 21.03.2023: Öffentliche Toilette in Herzogenaurach mit Kot beschmiert

Es ist nicht das erste Mal, dass Toiletten in Herzogenaurach Opfer einer solchen Attacke geworden sind. Diesmal war die öffentliche Toilette am Weihersbach Ziel der Vandalen: Bis an die Decke verteilten Unbekannte Fäkalien auf der gesamten Toilette.

Laut Polizeiinspektion Herzogenaurach hat sich die Ekel-Tat vermutlich im Zeitraum von Freitag (17. März 2023), 18 Uhr bis Samstag (18. März 2023), 8.29 Uhr zugetragen.

Nach ekelerregender Attacke: Polizei sucht nach Vandalen

Später wurde die besudelte Toilettenkabine fachmännisch gereinigt - hierdurch entstanden Kosten in Höhe von 250 Euro.

Die Polizei Herzogenaurach will die oder den Täter nicht davon kommen lassen. Hinweise zur Tat nimmt sie unter der Telefonnummer 09132/7809-0 entgegen.

