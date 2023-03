Es ist nicht das erste Mal, dass Toiletten in Herzogenaurach Opfer einer solchen Attacke geworden sind. Diesmal war die öffentliche Toilette am Weihersbach Ziel der Vandalen: Bis an die Decke verteilten Unbekannte Fäkalien auf der gesamten Toilette.

Laut Polizeiinspektion Herzogenaurach hat sich die Ekel-Tat vermutlich im Zeitraum von Freitag (17. März 2023), 18 Uhr bis Samstag (18. März 2023), 8.29 Uhr zugetragen.

Öffentliche Toilette mit Kot beschmiert - Polizei sucht in Herzogenaurach nach Vandalen

Später wurde die besudelte Toilettenkabine fachmännisch gereinigt - hierdurch entstanden Kosten in Höhe von 250 Euro.

Die Polizei Herzogenaurach will die oder den Täter nicht davon kommen lassen. Hinweise zur Tat nimmt sie unter der Telefonnummer 09132/7809-0 entgegen.

Vorschaubild: © Andrey Povov/iStock