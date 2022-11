In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Herzogenaurach ein Go-Kart-ähnliches Gefährt einer Verkehrskontrolle unterzogen, da es mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Am Fahrzeug befand sich auch ein Versicherungskennzeichen.

Der Fahrer konnte bei der Kontrolle jedoch nur die Kopie eines Führerscheins der DDR vorweisen. Bei einer anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser auch noch gefälscht war. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Paul Zinken/dpa/Symbolbild