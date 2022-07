Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht zum vergangenen Sonntag (3. Juli) eine junge Frau in einem Parkhaus in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) sexuell missbraucht haben. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Personen, die mit ihren Wahrnehmungen die Ermittlungen unterstützen können, wie die Polizei Mittelfranken mitteilt.

Die junge Frau hatte sich in der betroffenen Nacht auf der Sommerkirchweih befunden. Zu einem späteren Zeitpunkt lernte sie in einem "An der Schütt" gelegenen Gasthaus einen ihr unbekannten Mann kennen. Als sich die Frau gegen 3 Uhr gemeinsam mit dem Mann zum Rauchen in das benachbarte Parkhaus begab, kam es von ihm ausgehend und gegen der Willen der Frau zu sexuellen Handlungen. Im Anschluss an die Tat musste die Frau außerdem feststellen, dass der Mann aus ihrer Handtasche Bargeld sowie eine Packung Zigaretten der Marke "Camel" entwendet hatte.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ungefähr 20 bis 25 Jahre alt

Ungefähr 180 bis 190 cm groß

Normale bis schlanke Figur

Kurze dunkle Haare (Seiten rasiert)

Bekleidet mit einer kurzen Hose in Schwarz

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen im Bereich des Parkhauses "An der Schütt" gemacht haben oder anderweitig Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, kommen als wichtige Zeugen in Betracht. Das Hinweistelefon der mittelfränkischen Polizei ist unter der Rufnummer 0911 2112-3333 erreichbar.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Photographee.eu/Adobe Stock