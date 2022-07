Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht zum Sonntag (3. Juli 2022) eine junge Frau in einem Parkhaus in Herzogenaurach im Landkreis Erlangen-Höchstadt sexuell missbraucht haben. Der Kriminalpolizei Erlangen gelang nun ein Ermittlungserfolg.

Die junge Frau hatte sich in der betroffenen Nacht auf der Sommerkirchweih befunden. Zu einem späteren Zeitpunkt lernte sie in einem "An der Schütt" gelegenen Gasthaus einen ihr unbekannten Mann kennen.

Frau in Herzogenaurach sexuell missbraucht - danach bestahl sie der Täter noch

Als sich die Frau gegen 3 Uhr gemeinsam mit dem Mann zum Rauchen in das benachbarte Parkhaus begab, kam es von ihm ausgehend und gegen der Willen der Frau zu sexuellen Handlungen. Im Anschluss an die Tat musste die Frau außerdem feststellen, dass der Mann aus ihrer Handtasche Bargeld sowie eine Packung Zigaretten der Marke "Camel" entwendet hatte.

Noch in der Nacht sicherten Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken relevante Spuren. Die weiteren Ermittlungen hatte das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth konnte zwischenzeitlich ein 28-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging ein Haftbefehl. Der Mann aus Unterfranken wurde am Montag (25. Juli) verhaftet, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Ähnlicher Fall aus Franken: Umklammert und begrapscht: Frau von Radfahrer attackiert - Zeugin hat gleich zweimal entscheidende Rolle

Vorschaubild: © Symbolfoto: Photographee.eu/Adobe Stock