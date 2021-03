Graffiti-Serie sorgt für hohen Schaden: In Herzogenaurach tauchen seit Ende Februar immer wieder Schmierereien an Gebäuden auf. Wie die Polizei berichtet, haben ein oder mehrere unbekannte Täter schon dreizehn Gebäude besprüht, der Schaden beläuft sich bereits auf 15.000 Euro.

Bei den Graffiti handele es sich meist um "sinnentleerte Wörter", teilweise mit Schablone angefertigt, aber auch Zahlencodes. "Diese Zahlencodes ersetzen bestimmte Aussagen und involvierte Personen wissen dann was der Sachbeschädiger meint", so die Polizei. Der oder die Täter bezeichnen sich unter anderem als "Spätschicht-Gang".

Die Ermittler vermuten, dass die Unbekannten aus der Jugendszene stammen. Einen künstlerischen Wert hätten die Graffiti jedoch nicht, es handele sich einfach nur um die Beschädigung fremden Eigentums.

Die Schmierereien entstanden seit dem 24.02.2021, meist an Freitagen und Samstagen beziehungsweise den Wochenenden. Als Tatzeit kommt der späte Nachmittag bis in die Nachtstunden infrage. Bisher wurden die Graffiti in Münchaurach im Bereich der Skateranlage an der Schulstraße und in Herzogenaurach im Burgstaller Weg an den Schulen, an Einrichtungen der Herzo-Werke Wiesengrund, Am Weihersbach, Nutzungstraße und Am Rahmberg entdeckt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihre Serie fortsetzen werden und bittet daher die Anwohner und Fußgänger um besondere Aufmerksamkeit. Auffälliges Verhalten von einzelnen Menschen oder Gruppen, zum Beispiel das Betreten von Schulhöfen oder der "ungewöhnliche Aufenthalt von Personen in Straßen", sollen sofort bei der Polizei Herzogenaurach gemeldet werden. Hinweise können unter der Telefonnummer 09132 7809-0 weitergegeben werden. Die Polizei wird außerdem mit mehr Streifen unterwegs sein und dabei auch von einer zivilen Einsatzgruppe aus Erlangen unterstützt.

