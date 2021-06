Herzogenaurach vor 1 Stunde

DFB-Training

Feuerwehreinsatz auf Adidas-Gelände während Training der Nationalmannschaft sorgt für Aufregung

Am Freitag rückten mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr auf dem Adidas-Gelände in Herzogenaurach an. Während des Trainings der deutschen Fußball-Nationalmannschaft löste ein Feueralarm aus.