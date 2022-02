Ladendiebstahl in Herzogenaurach: Der Ladendetektiv eines Sportoutlets in Herzogenaurach hat am Donnerstagabend (10. Februar 2022) drei Personen dabei beobachtet, wie sie Kleidungsstücke im Wert von etwa 575 Euro stehlen wollten. Die Diebe zogen sich dazu mehrere Shirts und Hosen übereinander an, tauschten ihre eigenen Schuhe mit Neuware und wollten das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen.

Zwei Täter - zwei Frauen im Alter von 22 und 29 Jahren - konnten durch den Ladendetektiv gestoppt werden. Die dritte Person - ein 24-jähriger Mann - konnte durch die verständigte Polizeistreife kontrolliert werden, als er mit seinem Auto davonfahren wollte. In diesem konnten die Beamten noch weiteres Diebesgut finden. Die drei Diebe müssen sich nun strafrechtlich verantworten, wie die Polizeiinspektion Herzogenaurach am Freitag (11. Februar 2022) mitteilt.