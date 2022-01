Aufgrund von Abrissarbeiten „Am Buck“ ist die Straße in Herzogenaurach ab Montag, den zehnten Januar 2022, zwischen Gutenbergstraße und Schießhausstraße nur einseitig befahrbar. Der Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung Hans-Maier-Straße wird mittels Einbahnstraßenregelung geführt. Die Umleitung für den Verkehr in Richtung Dr.-Daßler-Straße erfolgt über Hans-Maier-Straße – Ansbacher Straße und Haydnstraße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar an, so das Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

Während der Einbahnstraßenregelung werde die Haltestelle „Am Buck“ von den VGN-Linien 201, 241 und 246 nicht bedient. Als Ersatzhaltestellen hierfür dienten „An der Schütt“ und „Badgasse“. Die Linie 201 bediene die Haltestellen in Fahrtrichtung Münchaurach/Neundorf planmäßig. Die Busse nach Erlangen könnten die Haltestelle „Realschule/Burgstaller Weg“ nicht anfahren.

Stattdessen hielten sie ersatzweise an der Haltestelle gegenüber im Burgstaller Weg und fahren dann weiter zum Gymnasium. Auch die Linie 241 Richtung Herzogenaurach bediene hier statt der Haltestelle „Realschule/Hans-Maier-Str.“ die Ersatzhaltestelle im Burgstaller Weg. In Fahrtrichtung Rezelsdorf verkehre sie planmäßig. Bei der Linie 242 gebe es nach Herzogenaurach keine Änderung.

Richtung Zweifelsheim könne die Haltestelle „Realschule/Hans-Maier-Str.“ nicht bedient werden. Die Busse hielten ebenfalls im Burgstaller Weg. Die Linie 246 fahre bei den Fahrten nach Herzogenaurach morgens über den „Burgstaller Weg“. Sie bediene zuerst die Haltestelle „Gymnasium“, wendet und fahre danach die reguläre Haltestelle „Realschule/Burgstaller Weg“ an.